أكد إنزو ماريسكا المدير الفني أهمية تواجد النجم الإسباني رودري ضمن صفوف فريقه، مشددًا على قيمته الفنية الكبيرة وتأثيره داخل الملعب وخارجه.

وقال ماريسكا، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس»: «وجود رودري أمر مهم للغاية. أي مدرب في العالم يتمنى امتلاك لاعب بإمكانياته، فهو من طراز رفيع، ويمثل إضافة حقيقية لي وللنادي وللجميع».

وأضاف المدرب الإيطالي أن اللاعب بحاجة إلى فترة راحة في الوقت الحالي، موضحًا: «من الضروري أن يحصل على إجازته الآن، خاصة مع اقتراب فترة سنخوض خلالها مباريات كل ثلاثة أيام، وهو ما يتطلب جاهزية بدنية وذهنية كاملة».

وكان رودري قد قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية، ليواصل تألقه على الساحة الدولية ويؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.