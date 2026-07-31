إبراهيم حسن: ودّعنا المونديال بظروف خارجة عن إرادتنا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، كواليس مشاركة «الفراعنة» في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الإداري لعب دورًا محوريًا في فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر، وتوفير الأجواء المثالية للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة البطولة.

وأوضح حسن، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، أن مسؤوليته بدأت منذ اللحظة الأولى للسفر إلى الولايات المتحدة، ولم تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل امتدت إلى تهيئة المناخ المناسب للتركيز، قائلًا: «منذ صعودنا إلى الطائرة كان هدفي تهيئة كل الظروف لحسام حسن واللاعبين، وإبعاد أي ضغوط أو مشكلات قد تؤثر على تركيزهم. هناك تفاصيل لا تظهر للجمهور، لكن مهمتي كانت التعامل مع أي أزمة قبل أن تصل إلى الفريق».

وأشار إلى أن الانضباط كان سمة أساسية داخل المعسكر، مضيفًا: «الجميع يعرف طريقتنا منذ العمل في الأندية، لا نسمح بأي خروج عن النظام. لم تكن هناك زيارات داخل المعسكر إلا في أضيق الحدود، وبعيدًا تمامًا عن غرف اللاعبين، حفاظًا على تركيزهم».

وعن أصعب لحظات البطولة، أكد إبراهيم حسن أن مواجهة بلجيكا كانت محطة فارقة، موضحًا: «أهدرنا العديد من الفرص المحققة، رغم تسجيلنا هدفًا، بينما لم يشكل المنافس خطورة كبيرة، ثم استقبلنا هدفًا عكسيًا، وهو ما زاد من شعوري بالقلق».

وتابع: «الضغط تضاعف بسبب الجماهير المصرية التي ساندتنا بقوة، وكنا نسعى لإسعادها بكل ما نملك».

واختتم مدير المنتخب حديثه بالإشارة إلى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أنها شهدت ضغوطًا كبيرة خارج الملعب، قائلاً: «الجميع شاهد ما حدث، وتلقينا رسائل دعم من نجوم عالميين أكدوا تعرضنا لظلم واضح. كنا نطمح للوصول لأبعد نقطة، لأن طموحنا بلا سقف، لكننا ودّعنا البطولة بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا».