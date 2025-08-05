أعرب الإعلامي تامر أمين، عن دهشته من التغير الملحوظ الذي طرأ على منصات التواصل الاجتماعي «بين ليلة وضحاها»، قائلا: «سبحان مغير الأحوال، الذي يغير الحال بين يوم وليلة، مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الأمس واليوم؛ صورة وشكل ومحتوى آخر، وليلة ثانية تمامًا».



وعزا خلال برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» ذلك إلى ظهور «العين الحمراء» وتطبيق القانون بصرامة على صانعي المحتوى الهابط، مشيرا إلى أن حالة الردع التي خلقتها الملاحقات القانونية لأكثر من عشرة من «التيك توكرز والبلوجرز»؛ بدأت تؤتي ثمارها.



وأشار إلى أن عددا كبيرا من «البلوجر» التي كانت تقدم محتوى مسيئا «اختفت وتبخرت»، قائلا: «اتفرج كده وقلب في موبايلك آخر 48 ساعة، لو لقيت بقى أم ترتر وأم مش عارف إيه، أبقى قابلني، كل الأمهات دي اختفت واتبخرت سبحان الله».



وأكد أن الأهم من ذلك أن من لم يتم القبض عليهم سارعوا بحذف محتوياتهم القديمة المسيئة خوفا من الملاحقة، قائلا: «الفئران رجعت جحورها، وهذا هو المطلوب».



وأوضح أن «خروج هذه الفئران بهجمة شرسة من المحتوى غير الأخلاقي وغير المناسب للمجتمع المصري كان سيأخذنا في داهية».



واستشهد بالمثل الشعبي «كل قرد يلزم شجرته»، موضحا أن «القرود» الذين يقصدهم هم «أصحاب المحتوى الشمال» فقط.



وعبر عن عدم معارضته للمحتوى الترفيهي أو الكوميدي المحترم والمفيد، مضيفا: «لسنا ضد الفن أو المتعة، نحن ضد الشمال والغلط والرخص والإسفاف والابتذال والعري فقط».



وطالب بضرورة استمرار «حملة النظافة والتطهير»، محذرا من أن التوقف الآن سيعني «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، داعيا إلى إبقاء «صوت القانون عاليا» لضمان عدم جرأة أي شخص على مخالفة القانون، مختتما: «خليها تنضف».



وشنت وزارة الداخلية حملات موسعة ضد صنّاع محتوى على منصة «تيك توك» مخالفين للقانون، حيث ثبت تورطهم ببث مقاطع فيديو «خادشة للحياء»، وجاءت الحملات بعد عدة بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون ضد عدد من «البلوجرز» اتهموا فيها صناع المحتوى بالترويج لممارسات تسيء للمجتمع.