مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي حكيم بلعباس في دورته الـ41

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم المخرج والكاتب المغربي حكيم بلعباس، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من المهرجان، التي تقام في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

ويعد بلعباس من أبرز المخرجين في السينما المغربية والعربية، حيث تتميز أعماله بأسلوب سردي مميز ورؤية فنية عميقة، من خلال استخدامه الجمالي للغة السينما في تناول قضايا الهوية والذاكرة الثقافية.

ولد حكيم بلعباس عام 1961 بمدينة بجعد المغربية، ودرس الأدب الإنجليزي والأمريكي بجامعة الحسن الثاني في الرباط، قبل أن يتخصص في دراسة السينما في فرنسا، ثم حصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا بمدينة شيكاغو الأمريكية.

تنوعت أعماله بين الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، وقدم منذ التسعينيات مجموعة من الأفلام اللافتة، من بينها:

"عش في القيض" (1996)، "دائمًا على استعداد" (1997)، "راعي وبندقية" (1998)، و"همسات" (2001).

كما نالت أفلامه "ثلاثة ملائكة بأجنحة مهشّمة" (2002) و"خيط الروح" (2003) إشادة نقدية كبيرة، لما فيها من حس تأملي وتجريب بصري خاص.

وواصل تقديم أعمال تحمل عمقًا فكريًا وشاعرية فنية، منها "علاش أ البحر" (2006) و"حرفة بوك لا يغلبوك" (2008)، مما رسخ مكانته كأحد رواد السينما المستقلة في المنطقة.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته المتميزة في إثراء السينما المغاربية والمتوسطية، ولأسلوبه البصري الصادق والفريد الذي ترك به بصمة واضحة في عالم السينما.