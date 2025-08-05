ريان: أتمنى من عبدالقادر ألا يعاند الأهلي!

نصح ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأحمر بعدم الدخول في أزمات مع إدارة ناديه، إذا ما أراد الرحيل.

ويحيط الغموض بموقف عبدالقادر مع الأهلي، بعد انتهاء إعارته لقطر القطري، حيث يرغب اللاعب في الرحيل بينما تشترط إدارة ناديه وجود عرض قوي للموافقة على الاستغناء عنه.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى من عبدالقادر ألا يعاند إدارة الأهلي، فإذا أراد الرحيل عليه أن يترك انطباعا جيدا عنه".

وعن موقف رضا سليم الجناح المغربي الذي يحق له الحصول على قيمة عقده كاملاً خلال أيام حال عدم قيده، قال ريال: "أعتقد أن الأهلي سيتوصل للقرار المناسب له وللاعب".

وأضاف: "حتى لو خرج سليم من حسابات الأهلي فمستحقاته مضمونة، والأهلي لا يضيع حقوق لاعبيه حتى من رحلوا".