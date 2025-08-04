الذهب يواصل الارتفاع وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

واصلت أسعار الذهب ارتفاع خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها الكبير يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي، مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم بعد إعلان الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الدول اعتبارا من 7 أغسطس الحالي.

وارتفع سعر الذهب تسليم أغسطس الحالي بمقدار 26.70 دولار أي بنسبة 0.80% إلى 3374.40 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي ككل 12.10 دولار أي بنسبة 0.36% فقط مقارنة بختام الأسبوع السابق.

كما ارتفع سعر الفضة تسليم أغسطس، بمقدار 40.50 سنت أي بنسبة 1.10% ليصل إلى 37.192 دولار للأوقية.

مع انتهاء فترة تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي حتى يوم 7 أغسطس، تعرّض العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لرسوم جمركية مرتفعة - بلغت 35% على العديد من السلع الكندية، و50% على البرازيل، و25% على الهند، و20% على تايوان، و39% على سويسرا.

تجري جميع هذه الدول محادثات مع الولايات المتحدة لخفض رسوم ترامب المرتفعة والتوصل إلى اتفاقية تجارية عادلة في أقرب وقت ممكن.

ونظرًا لأن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس فقط، فإن الاقتصاد العالمي لم يشعر بعد بتأثيرها، ولكنها أشعلت توترات الحرب التجارية العالمية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي على المدى القريب.