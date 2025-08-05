 فيسبوك يحذف فيديو مفبرك لأحمد الطيب.. والأزهر: سنلاحق من نشروه قانونيًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيسبوك يحذف فيديو مفبرك لأحمد الطيب.. والأزهر: سنلاحق من نشروه قانونيًا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
آلاء يوسف
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:01 ص

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو مفبرك نُسب زورًا إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن الفيديو المضلل تم تزويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشرته إحدى الصفحات المشبوهة على موقع فيسبوك، وتولت الترويج له عناصر تابعة للجماعة الإرهابية.

وأوضح المركز أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي قامت بنشر وترويج هذا المحتوى الكاذب.

وكان مقطع الفيديو المفبرك قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الإمام الأكبر – على غير الحقيقة – وهو يدعو إلى تنظيم مسيرات سلمية تنطلق من المساجد يوم الجمعة المقبل دعمًا لغزة.

 

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