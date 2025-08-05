 حاكم تكساس يهدد مشرعين غادروا الولاية بسبب إعادة تقسيم الدوائر المدعومة من ترامب - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حاكم تكساس يهدد مشرعين غادروا الولاية بسبب إعادة تقسيم الدوائر المدعومة من ترامب

تكساس (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 12:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 12:01 ص

قال حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، إنه سيبدأ في محاولة إقالة المشرعين الديمقراطيين من مناصبهم اليوم الاثنين إذا لم يعودوا بعد أن غادر العشرات منهم الولاية في محاولة لمنع اعتماد إعادة رسم خرائط لمجلس النواب طلبها الرئيس دونالد ترامب.

وتسبب تمرد الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية وفرار الكثير منهم إلى إلينوي أو نيويورك أمس الأحد وتهديد أبوت في تفاقم حدة الصراع على خرائط الكونجرس.

واتسع النزاع ليشمل حكام ديمقراطيين هددوا بإمكانية إعادة رسم خرائط ولايتهم الخاصة كعمل انتقامي، إلا أن خياراتهم محدودة.

 


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