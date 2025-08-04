النائب أحمد بدوي: الحملة ضد المحتويات المسيئة بالتطبيقات الإلكترونية حققت نجاحا كاملا



قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّ منصة تيك توك حذفت على مدار التسعة أشهر الماضية 2.1 مليون مقطع فيديو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن عددًا من هذه المقاطع تتضمن مواد تخالف الذوق العام.

وأوضح أن حالة الردع الأخيرة تقود إلى غياب الجرائم الإلكترونية عبر المنصات الإلكترونية وتحديدًا نشر المحتويات المسيئة، ما يؤكد نجاح الحملة بشكل كامل.

وثمن بدوي، جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع مع الجهاز التنفيذي الخطوات القادمة في هذا الإطار.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب أن يكون هناك ممثل قانوني لهذه التطبيقات داخل مصر، وهو أمر مهم للغاية من أجل تقنين الأوضاع.

وأكد أن التطبيقات الإلكترونية تعتمد على سيرفرات خارجية ولا يوجد لها ممثلون قانونيون داخل الدول، لكن مصر وجهت هذا الطلب عبر مجلس تنظيم الإعلام.