يستهل المنتخب الوطني المصري مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب بلجيكا، في العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من المسابقة.

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بدوافع كبيرة، بحثًا عن أول انتصارًا في تاريخ مشاركات الفراعنة في كأس العالم، ومتسلحًا بتاريخ مميز من الأرقام الإيجابية أمام منتخب بلجيكا وديًا.

وحقق الفراعنة ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لبلجيكا في أربع مباريات ودية، جمعت بين المنتخبين، سجل خلالها الفراعنة 7 أهداف مقابل 4 أهداف في شباكهم.

وستكون مباراة الليلة أول مباراة رسمية بين المنتخبين، وكلاهما يسعى لتحقيق فوز يعزز من فرص تأهله للدور الثاني من المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

كما يسعى الفراعنة أيضا لكسر سلسلة من أربع هزائم متتالية في كأس العالم أمام إنجلترا في مونديال 1990 ثم أوروجواي وروسيا والسعودية في مونديال 2018.

ويعول حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على الأداء الجماعي والروح العالية لفريقه، مع القدرات الفردية لكلٍ من محمد صلاح وعمر مرموش، نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يبرز أيضا رباعي الأهلي مصطفى شوبير في حراسة المرمى والثنائي إمام عاشور ومروان عطية في منتصف الملعب، ومحمود حسن تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي وأحمد فتوح، وفي الوسط يلعب مروان عطية، مهند لاشين وإمام عاشور، خلف ثلاثي الهجوم مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمد صلاح وعمر مرموش.

على الجانب الآخر يسعى منتخب بلجيكا لتحقيق الانتصار وموازنة كفة المواجهات المباشرة مع الفراعنة، مع التأكيد على أهمية وقيمة المباريات الرسمية مقابل الوديات.

ويعول المنتخب البلجيكي، صاحب سلسلة اللاهزيمة في مبارياته الـ13 الأخيرة، على عناصر قوية وبارزة في مختلف الخطوط مثل حارس المرمى تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني وثنائي الوسط يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا الإنجليزي المتوج مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي وأمادو أونانا.

وفي الهجوم يبرز لياندرو تروسارد مهاجم أرسنال وجيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، والمخضرم كيفن دي بروين نجم نابولي الإيطالي، ومعهم على مقاعد البدلاء، المهاجم القوي روميلو لوكاكو الذي سجل 90 هدفا في 126 مباراة دولية.