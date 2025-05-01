اتحاد العمال: العامل المصري حصد الكثير من المكتسبات الهامة خلال الفترة الأخيرة

نشر قانون العمل الجديد بالجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة



أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، عن قرب صدور قانون العمل الجديد، مشيرا إلى نشره في الجريدة الرسمية «خلال الساعات المقبلة».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن القانون الجديد حقق الكثير من التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويتضمن مكاسب كثيرة لفئات العمال.

وأضاف أن العامل المصري حصد الكثير من المكتسبات الهامة خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأجور أو التشريعات المنظمة للعمل أو حتى تطوير قطاع الصناعة نفسه، مشيرا أن الحد الأدنى للأجور تطور بشكل كبير جدًا من 1200 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه.

ولفت إلى رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، مضيفا أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل أكبر عدد ممكن من العمال.

وفيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشار إلى بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور مع صرف أجور شهر يوليو.

كما ذكر أن إعادة هيكلة الأجور عالجت الكثير من العيوب التي كانت قائمة خلال الأعوام الماضية، قائلا: «اليوم، أصبح العاملون في الجهاز الإداري للدولة، الذين كنا نشفق عليهم ونقول إنهم يحصلون على مرتبات هزيلة أصبحوا اليوم يحصلون على حد أدنى للأجر لكل درجة وظيفية، وبالتالي رفع من قيمة أجورهم بشكل كبيرا جدًا».

وتنص المادة الثانية عشر من مواد الإصدار أن «ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق».