مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالفيوم

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجة نارية "تروسيكل"، وسيارة نقل ثقيل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابيّن إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية "تروسيكل" وسيارة نقل ثقيل، ووجود مصابين ووفيات.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبين تصادم سيارة نقل ثقيل وتروسيكل، وتسبب الحادث في وفاة شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين فاصطدما ببعضهما البعض.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.