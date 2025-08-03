قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ما يحدث لأراضي طرح النهر «على ضفاف النيل»؛ ليس «غرقا»، مشيرا إلى أن الوصف الأكثر دقة «غمرها بالمياه».

وشدد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» أن هذه الأراضي هي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي للنهر ولا تتبع الأفراد.

وأوضح أن الوزارة تحتاج لتمرير كميات أكبر من المياه عبر مجرى النهر لإيصالها إلى محافظات الدلتا مثل الإسكندرية وأيضا الشرقية والمنوفية؛ لمواكبة الزيادة السكانية.

وأكد أن هذه الأراضي «تتبع قطاع نهر النيل ولا تتبع الأفراد»، مشددا أن الوزارة تحترم المزارع؛ ولكن يجب على المزارع أيضا أن يؤدي دوره ويدرك أن هذه الأراضي تتبع نهر النيل، ومن حق الوزارة استخدامها لتمرير المياه عند الحاجة.

وكشف عن إجراءات الوزارة للتخفيف على المزارعين المتضررين، مؤكدا أنه يتم إعفاؤهم من دفع الإيجارات المقررة في حالة غمر أراضيهم بالمياه.

وأضاف أن الوزارة ترسل خطابات بشكل سنوي إلى جميع المحافظين بالمحافظات المطلة على النيل لإبلاغهم بمواعيد تمرير المياه، واحتمال غمر بعض أراضي طرح النهر التابعة للوزارة.

وأوضح أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات ليس الإضرار بالمزارع؛ ولكن لتوصيل المياه لملايين المواطنين والمزارعين المنتظرين لها في الدلتا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المياه في قطاع الزراعة بشكل مباشر وغير مباشر يتراوح بين 50 إلى 60 مليون مواطن.