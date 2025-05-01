الولايات المتحدة تكرم قائد القوات البحرية المصرية

وتحتفل بالشراكة البحرية خلال زيارة السفينة الحربية الأمريكية إلى الإسكندرية

منح قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال جورج م. ويكوف، قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة، وسامًا عسكريًا شخصيًا من القيادة المركزية الأمريكية وذلك خلال حفل استقبال أُقيم على متن السفينة الحربية الأمريكية في ميناء الإسكندرية.

وقد كرم الأدميرال جورج م. ويكوف الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية تقديرا لقيادته ومساهماته في تعزيز الأمن البحري.

وقد أقيم الحفل في مقر قيادة قاعدة رأس التين البحرية، وجاءت الزيارة والحفل بعد مناقشات رفيعة المستوى بين مسئولين بحريين من الولايات المتحدة ومصر حول الأمن البحري الإقليمي، مع التركيز على ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية مثل البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن.

وأشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكدت على أهمية استمرار التعاون البحري بين البلدين.

وقالت: "إنه لشرف كبير أن نكرّم خدمة شركائنا في البحرية المصرية وتفانيهم. فبفضل التزامنا المشترك بحماية حرية الملاحة، أصبحت مصر والمنطقة والعالم أكثر أمنًا وازدهارًا"، مضيفة: "معًا، تعمل الولايات المتحدة ومصر على بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعبينا وللعالم أجمع".

ومن جهته، أكد العقيد ديفيد كوبس، الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية، أن: "الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر ضرورية لاستقرار المنطقة ولضمان التدفق الحر للتجارة. قواتنا البحرية تعمل معًا يوميًا لجعل بلداننا أكثر أمنًا وقوة وازدهارًا".

وسلط الحدث الضوء على دور مصر القيادي في التحالفات البحرية الإقليمية، بما في ذلك قيادتها الأخيرة لقوة المهام المشتركة 153، كما جدد التأكيد على أكثر من أربعة عقود من التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومصر من خلال مبادرات مثل "النجم الساطع"، والتدريبات المشتركة، والتبادل العسكري. وقد شكّل هذا الاحتفال تذكيرًا بالتزام البلدين المشترك بتعزيز الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.