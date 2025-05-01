 ضبط تاجر مخدرات بحوزته مواد بحوالى 15 مليون جنيه - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 6:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط تاجر مخدرات بحوزته مواد بحوالى 15 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 6:02 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تاجر مخدرات بحوزته مواد قيمتها المالية بحوالى 15مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة جلب عنصر إجرامى كمية من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها متخذاً من منطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلوجراما).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 15 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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