تركي آل الشيخ: اعتماد شبه كامل على السعوديين والخليجيين في موسم الرياض المقبل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن الحفلات الغنائية في موسم الرياض المقبل ستشهد «اعتمادا كاملا تقريبا» على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين، بالإضافة كذلك إلى الاعتماد شبه الكامل على المسرحيات السعودية والخليجية.

وكتب في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبا على العازفين و الموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.. مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سوريه وعالمية».