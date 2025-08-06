غرفة عمليات المنيا تتابع فرز الأصوات في ختام انتخابات الشيوخ 2025 برئاسة المحافظ

عقب انتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، واصلت غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، متابعة أعمال فرز الأصوات والإحصاء العددي لصناديق الاقتراع على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي بلاغات أو شكاوى خلال يومي التصويت، مشيدًا بسير العملية الانتخابية في أجواء اتسمت بالسهولة والانضباط، وما شهدته من التزام الناخبين بالمشاركة الإيجابية لاختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الغرفة واصلت أعمالها على مدار يومي التصويت، مستخدمة أحدث التقنيات التكنولوجية لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، إلى جانب التنسيق الفوري مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمديريات لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.

كما واصلت غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، التنسيق المستمر مع غرف عمليات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات؛ لضمان إتمام جميع الإجراءات بسهولة وانسيابية حتى انتهاء عمليات الفرز وإغلاق آخر لجنة انتخابية بالمحافظة.