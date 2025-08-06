العربي القطري يضم الإسباني خافيير هيرنانديز رسميا

أعلن النادي العربي القطري اليوم الثلاثاء استعارة اللاعب الإسباني خافيير هيرنانديز قادما من نادي ليجانيس الإسباني.

ونشر النادي العربي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو للاعب بقميص النادي تحت عنوان "خافيير عرباوي".

من جانبه أصدر نادي ليجانيس بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه "تم التوصل إلى اتفاق مع النادي العربي القطري بشأن إعارة المدافع خافيير هيرنانديز كاريرا، لموسم 2025/ 2026 مع خيار الشراء النهائي بنهاية الموسم".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى صفوف ليجانيس في صيف 2020 قادمًا من ريال مدريد.

ووقع هيرنانديز عقدا مع ليجانيس يمتد حتى عام 2027، قبل أن يتوصل النادي الإسباني إلى اتفاق لإعارته إلى النادي العربي.

وسبق أن تمت إعارة هيرنانديز إلى نادي جيرونا الإسباني في موسم 2022/ 2023، ونادي قادش الإسباني في موسم 2023/ 2024.

يأتي التعاقد مع هيرنانديز في إطار رؤية النادي لتعزيز منظومته الدفاعية بلاعب يمتلك خبرة أوروبية جيدة، حيث لعب وشارك في عدة محطات احترافية داخل إسبانيا، اشتهر خلالها بقوته البدنية وقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

بهذا التوقيع، يعزز العربي ملف صفقاته الأجنبية استعدادًا للموسم الجديد، والذي شهد تعاقدات قوية أبرزها الفرنسي جوردان فيرتو، والإسباني بابلو سارابيا، والمهاجم الكيني مايكل أولونجا بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحليين.

وتُعد هذه التعاقدات هي الأكبر للعربي منذ سنوات، وتهدف إلى دعم جميع خطوط الفريق بلاعبين أصحاب خبرة دولية، في ظل دعم إداري كبير ورغبة واضحة في استعادة أمجاد النادي العريق.

ويدخل العربي الموسم القادم بطموحات مرتفعة وتطلعات كبيرة لاستعادة مكانته بين الكبار والمنافسة على البطولات، في ظل عمل إداري مكثف ودعم فني واضح على مستوى التعاقدات والتجهيزات.

وعملت إدارة العربي بجد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأبرمت مجموعة من الصفقات المميزة، محليًا ودوليًا، تعكس رغبة واضحة في بناء فريق قوي قادر على مجاراة المنافسة الشرسة في دوري نجوم قطر الموسم القادم.