تامر أمين يعلق على أزمة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي: لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن

كشف الإعلامي تامر أمين، تطورات أزمة انتقال المهاجم وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أن القصة «لم تنته بعد وأصبحت مثل المسلسلات التركية 500 حلقة».

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن النادي الأمريكي لم يرسل الدفعة المالية من قيمة الصفقة إلى خزينة القلعة الحمراء حتى الآن، لافتًا إلى أن إدارة الأهلي قررت التمسك بالبطاقة الدولية للاعب وعدم إرسالها.

وأكد أن «الأهلي لن يرسلها إلا بعد وصول كافة المستحقات المالية»، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يضطر إلى قيد اللاعب في قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد؛ لحفظ حقوقه المالية ومنع اللاعب من أن يصبح «حرًا» في حال فشل الصفقة.

ولفت إلى أن المعلومات المتداولة تفيد بأن كولومبوس كرو يواجه مشكلة داخلية تتعلق بـ «السقف المالي» الذي يفرضه اتحاد كرة القدم الأمريكي، مشيرًا إلى تجاوز النادي لهذا السقف الذي يعوق قدرته على قيد اللاعب.

وأشار إلى تردد نادي كولومبوس كرو في إرسال الأموال حتى تُحل المشكلة مع اتحاد الكرة الأمريكي، معلقًا: «وسام أبو علي هو من سيدفع الثمن في كل هذه الليلة، لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن، ربما لا يُقيد في الدوري الأمريكي، ويُقيد في قائمة الأهلي محليًا دون أن يلعب في الأهلي، ووقتها يكون خسر الدولارات واللعب وجماهير الأهلي».