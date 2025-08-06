 قاض يعرقل أمر إدارة ترامب لإعادة تخصيص مليارات تستهدف التخفيف من أثر الكوارث - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 4:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

قاض يعرقل أمر إدارة ترامب لإعادة تخصيص مليارات تستهدف التخفيف من أثر الكوارث

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:52 ص

عرقل قاض اتحادي اليوم الثلاثاء أمرا لإدارة ترامب لإعادة تخصيص 4 مليارات دولار تستهدف مساعدة مناطق في الحماية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأصدر ريتشارد جي. ستيرنز، قاضي محكمة إقليمية في بوسطن، أمرا قضائيا أوليا سعت إليه 20 ولاية قيادتها ديمقراطية بينما تمضي دعواها القضائية بشأن التمويل قدما.

وتدفع الولايات بأن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تفتقر إلى السلطة لإنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود، وإعادة توجيه أكثر من أربعة مليارات دولار من تمويله لمخصصات أخرى. ويهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد ضد أضرار العواصف المحتملة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك