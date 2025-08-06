برشلونة يتحرك لتجديد عقد كوندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد مدافعه الفرنسي جوليس كوندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم كوندي إلى صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2022 قادمًا من إشبيلية، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة برشلونة بدأت مفاوضاتها مع وكيل اللاعب من أجل تمديد التعاقد حتى عام 2030، حيث تم بالفعل تجهيز العقود والوثائق الخاصة بالاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال استيفاء متطلبات اللعب المالي النظيف التي يفرضها الدوري الإسباني، سيتم الإعلان رسميًا عن التمديد قبل غلق سوق الانتقالات.

وعلى صعيد التعاقدات، أبرم برشلونة هذا الصيف ثلاث صفقات جديدة، بضم الحارس خوان جارسيا من إسبانيول، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، إلى جانب روني بادرجي لاعب كوبنهاجن الدنماركي.