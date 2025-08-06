وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء إلى ممارسة المزيد من الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وذلك قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال ساعر:"لا يزال رهائننا يتضورون جوعا ويعذبون من قبل حماس والجهاد في سجون غزة".



وتابع "لقد جئت إلى هنا لأضع قضية الرهائن في صدارة ومحور الساحة العالمية. لا يمكن نسيانهم".



ووصف الظروف التي ظهرت في مقاطع الفيديو الأخيرة التي أصدرتها حماس لبعض الرهائن بأنها "شيطانية".



وأضاف "لقد رأى العالم حالتهم المروعة، عظامهم بارزة في جلودهم مثل هياكل عظمية حية".



واتهم الجماعات الفلسطينية باستخدام التجويع والتعذيب "كجزء من حملة دعائية سادية متعمدة ومخطط لها جيدا".



وفي إشارة إلى الانتقادات المتزايدة لإسرائيل بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ادعى الوزير أن بلاده "تسهل دخول كميات هائلة من المساعدات".



وفي حين بدأت إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة قبل أكثر من أسبوع بعد حصار شبه كامل دام لشهور، حذرت منظمات الإغاثة من أن الإمدادات التي تصل إلى سكان غزة الذين يعانون من سوء التغذية ليست كافية على الإطلاق.



وقال "حماس مسؤولة أيضا عن استمرار هذه الحرب من خلال استمرارها في رفض إطلاق سراح رهائننا وإلقاء سلاحها. يجب أن يكون الضغط الدولي على حماس. أي شيء آخر لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد هذه الحرب".