وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفيديو الذي نشرته حركة حماس للمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، بـ «المروع»، قائلا: «أتمنى أن يرى الناس هذا الفيديو كما هو».

ونوه خلال مؤتمر صحفي، إلى نجاح إدارته في جني «تريليونات الدولارات» من الدول التي كانت تستغل الولايات المتحدة في الماضي، مشيرا إلى أنهم يدفعون اليوم مئات المليارات من الدولارات.

وأعلن عن إمكانية استخدام هذه الأموال الطائلة لتسوية ديون المواطنين أو توزيع أرباح عليهم، قائلا: «لقد ناقشنا إذا ما كان سيكون هناك عوائد للأشخاص، وبصورة أساسية تسوية ديونهم.. نحن الآن نجني أموالا طائلة، وربما نفكر لاحقا في توزيع بعض الأرباح على الشعب الأمريكي».

وانتقد سياسة الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تجاه الحدود المفتوحة، مؤكدا أنهما «لم يكلفا نفسيهما بالذهاب إلى تلك الحدود».

وأضاف: «نحن عانينا من غزو من المجرمين من جميع سجون العالم، من أمريكا الجنوبية، وبنما»، مشيرا إلى نجاحه في وقف تدفق «المجرمين» للشهر الثالث على التوالي خلال فترة حكمه.