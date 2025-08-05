البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم العام عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري

قال البنك المركزي إن التوقعات تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجي على مدار عام 2026، وصولًا إلى مستهدفه المتمثل في 7% ± (2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقد تمّت مراجعة توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتسجل متوسطًا قدره 15-16% في عام 2025، و11-12% في عام 2026، انخفاضًا من 28.3% في عام 2024.

ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عرضةً لمجموعة من المخاطر، منها بطء استجابة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، وكذلك انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية