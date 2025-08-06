السودان تتهم الإمارات بتمويل مرتزقة كولومبيين للقتال بجانب قوات الدعم السريع والإمارات تنفى

وجهت السودان اتهامات إلى دولة الإمارات بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد ، فى الوقت الذى رفضت فيه وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أى تورط للبلاد فى هذه الحرب .

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس الاثنين إن الحكومة السودانية لديها "دليل دامغ" يؤكد أن المرتزقة من كولومبيا وبعض الدول الأفريقية المجاورة تم دعمهم وتمويلهم من قبل السلطات الإماراتية. ولم يشارك البيان الدليل أو يحدد الدول المجاورة.

وذكرت وزارة الخارجية: "إن هذه الظاهرة غير المسبوقة تمثل تهديدا خطيرا على السلم والأمن في المنطقة وعبر القارة"، وأكدت أنه تم استخدام مئات الآلاف من المرتزقة من دول القارة الأقريقية .

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عبر البريد الإلكتروني أرسلته إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن الحكومة "ترفض جملة وتفصيلا" جميع المزاعم ونفت التورط في الحرب عن طريق دعم جماعات مسلحة.

وأضاف البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية: "توكد الإمارات العربية المتحدة أن هذه المزاعم ليست سوى محاولات لتقويض عملية السلام وتجنب الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية لإنهاء الصراع وتمهيد الطريق لعملية انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوداني للأمن والاستقرار والتنمية ".

ولم يرد من كولومبيا على الفور اى رد .