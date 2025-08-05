ترامب: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الأمريكي هدد الهند برفع الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة في غضون 24 ساعة لأنهم يشترون النفط الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، الثلاثاء، عندما سُئل عن آخر مستجدات المحادثات التجارية مع الصين: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. نتفاهم جيدا مع الصين".

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طلب عقد لقاء، لافتا إلى أنهما ربما يلتقيان قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد. ليس إجباريا، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد".

وأواخر يوليو الفائت أعلن ترامب تلقيه دعوة من نظيره الصيني لزيارة بكين، وأنه من المحتمل أن يلبي الدعوة، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

الرسوم الجمركية على الهند

وواصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الهند لشرائها النفط من روسيا.

وقال إنه سيزيد "بشكل كبير" معدل الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الهند.

وأردف: "اتفقنا على 25 بالمئة، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بنسبة كبيرة في غضون 24 ساعة لأنهم يشترون النفط الروسي".

وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان أحد المرشحين الآخرين هو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال ترامب إن بيسنت يرغب في البقاء في منصبه الحالي.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع المقبلة من الهند بداية من الأول من أغسطس الجاري، بالإضافة إلى فرض ضريبة استيراد إضافية بسبب شراء الهند للنفط الروسي.