 بعد اتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية..الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد اتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية..الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أكو

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 11:44 م

يُعلن نادي الزمالك بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري عن توصله لاتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو.

وحيث أن نادي الزمالك سلك كل القنوات الشرعية واتخذت الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فإنه كان لزاما علينا التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق التي وقع عليها ووقع عليها ناديه "لوزيرن" الذي يملك عقد اللاعب.

وبعد مفاوضات ودية، توصل الزمالك لاتفاق رسمي يضمن حقوق النادي من الناحيتين الأدبية والمادية وتقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد.


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