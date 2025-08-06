 مصدر أمني ينفي ما تداولته جماعة الإخوان بشأن صور إباحية والادعاء أنها لضابطي شرطة - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 3:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

مصدر أمني ينفي ما تداولته جماعة الإخوان بشأن صور إباحية والادعاء أنها لضابطي شرطة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 2:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:04 ص

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن صور تتضمّن مشاهد إباحية لشخصين، مع الادعاء بأنهما ضابطا شرطة.

وأكد المصدر أن الفيديو مفبرك، وأنه لا يوجد أي من ضباط الشرطة العاملين بوزارة الداخلية يحملون الأسماء المشار إليها، موضحًا أن هذا يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب المختلقة، في محاولة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يدركه الشعب المصري جيدًا.

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قاموا بفبركة وترويج ذلك المقطع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك