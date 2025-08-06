قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتوفير الغذاء في قطاع غزة،.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن «سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء» ، مشيرا إلى أنه «يجري حاليا محاولة إطعام الناس في غزة، ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار».

وبشأن آلية إيصال المساعدات، أوضح :«نحاول تأمين الغذاء لسكان غزة وإسرائيل ستساعدنا في التوزيع، والدول العربية ربما تساعدنا في توزيع الطعام بغزة».

ورد على التهديدات الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة، قائلا: «لا يمكنني قول شيء بشأن احتلال غزة، الأمر يعود لإسرائيل».