 ارتفاع الدولار أمام اليوان الصيني بعد يومين من التراجع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع الدولار أمام اليوان الصيني بعد يومين من التراجع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 7:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 7:30 ص

بعد يومين من التراجع الكبير، ارتفع الدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل 1409ر7 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 43 بيب، بعد تراجعه أمس بمقدار 29 بيب إلى 1366ر7 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


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