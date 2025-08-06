القبض على مشتبه به في مقتل ضابطة شرطة بواشنطن بعد 30 عامًا

أعلنت الشرطة يوم الثلاثاء أنه تم القبض على مشتبه به في جريمة قتل ضابطة شرطة من العاصمة الأمريكية وقعت عام 1995، وذلك بعد ما يقرب من 30 عاما من العثور على جثتها في منزلها بولاية ميريلاند الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة مونتجومري في ولاية ميريلاند إن الشخص الذي تم توقيفه في حادث إطلاق النار المميت الذي أودى بحياة الضابطة دينا فريدريكا كامبل / 24 عاما / لم يُكشف عن هويته على الفور. وكانت كامبل تعمل في إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

ومن المقرر أن تعقد شرطة المقاطعة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في مدينة جايثرزبرج للكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الاعتقال والتحقيق.

وكانت كامبل أمضت أربع سنوات في صفوف شرطة العاصمة. ووفقا لتقارير نُشرت في وقت سابق، وُجهت في عام 1995 تهمة القتل إلى صديقها الذي كان يعيش معها بعد أن عثر على جثتها في شقتها بمنطقة سيلفر سبرينج، لكن التهم أُسقطت بعد شهرين فقط.