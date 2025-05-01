رابطة الدوري الإنجليزي تعدل موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» تأجيل مباراتين في البطولة بسبب نهائي كأس الاتحاد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، يوم 17 مايو الجاري.

وكتبت الرابطة في بيان رسمي اليوم، خميس: «أدى تأهل كريستال بالاس ومانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف البيان: «كان من المقرر أن يلعب كريستال بالاس ومانشستر سيتي مباراتيهما على أرضهما ضد وولفرهامبتون وبورنموث يوم الأحد 18 مايو».

واختتم: «نظرًا لمشاركتهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 17 مايو، تم تأجيل هذه المباريات إلى يوم الثلاثاء 20 مايو».