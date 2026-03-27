ماليزيا تدعم وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان وتدعو إلى سلام دائم وتضامن

أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن أمله في أن تؤدي جهود وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان إلى استقرار دائم قائم على التعاطف والتضامن.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين أنور إبراهيم والقائم بأعمال رئيس وزراء أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، حيث استعرض الجانبان التطورات في جنوب آسيا، لاسيما التوترات بين الدولتين وجهود وقف إطلاق النار الجارية، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الجمعة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة، قال أنور إبراهيم إن ماليزيا ستواصل الاضطلاع بدور نشط من خلال منظمة التعاون الإسلامي في تقييم الاعتراف بالسلطات الفعلية الحالية في أفغانستان، مع التمسك بمبادئ العدالة والشمولية وحماية حقوق المرأة والأقليات، بالإضافة إلى حق الحصول على تعليم.

وتابع "لا يزال نهج ماليزيا قائما على التوازن بين المبادئ والواقعية، وتعزيز الأمل وبناء الثقة، وإظهار القيادة كوسيلة لتحقيق السلام في عالم يزداد اضطرابا".

وأضاف أن ماليزيا لا تزال ثابتة في دعمها للجهود الدبلوماسية، بما في ذلك تلك التي تبذلها دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا".



