مصدر هندي: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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#JustIn | Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. Visuals from the site of the blast pic.twitter.com/WymGr2TLSQ
— NDTV (@ndtv) January 29, 2021
#JustIn | Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. Visuals from the site of the blast pic.twitter.com/WymGr2TLSQ