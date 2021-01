مصدر هندي: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مدينة نيودلهي الهندية، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.



ووفقًا لقناة «NDTV» الهندية، لم يسفر عن الانفجار وقوع أي إصابات.







#JustIn | Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. Visuals from the site of the blast pic.twitter.com/WymGr2TLSQ