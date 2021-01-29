 مصدر هندي: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي - بوابة الشروق
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مصدر هندي: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 3:15 م
وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مدينة نيودلهي الهندية، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لقناة «NDTV» الهندية، لم يسفر عن الانفجار وقوع أي إصابات.



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