نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود عبد الغفار، الذي وافته المنية مساء الخميس.

وتشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة غداً من مسجد الصباح بالهرم.

عُرف الفنان الراحل بالأدوار الثانوية في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية والدينية والسهرات التليفزيونية، حتى بلغ رصيده الفني أكثر من 200 عمل.

وظهر في الغالب، خاصة خلال فترة شبابه، في أدوار الضابط والطبيب ووكيل النيابة.

من أهم الأعمال التي شارك فيها: فيلم المنسي لعادل إمام، ومسلسل دموع في عيون وقحة لعادل إمام، ومسلسل هو وهي لسعاد حسني وأحمد زكي، ومسلسلات عمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد وعرفة البحر لنور الشريف، ومسلسل الزيني بركات لأحمد بدير ونبيل الحلفاوي، ومن أدواره المطولة جسد شخصية محمد بك الألفي في مسلسل الأبطال للمخرج حسام الدين مصطفى، وكان آخر أعماله مسلسل أفراح القبة عام .2016