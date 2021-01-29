وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بمساعدة بغداد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، بمواصلة العمل مع العراق لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه في ظل جائحة كورونا.

وفي أول اتصال هاتفي، تعهد لنظيره العراقي فؤاد حسين بمساعدة بغداد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق بما فيه مصلحة البلدين.

وقدم الوزير الأمريكي، لنظيره العراقي، تعازيه بخصوص الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في بغداد والذي تبناه تنظيم " داعش " الإرهابي.

وناقش بلينكن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، متابعة الحوار الاستراتيجي، وأكدا مجددا على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وشجع بلينكن وزير الخارجية والحكومة العراقية على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي، "من أجل دولة أكثر إنصافا وعدلا".