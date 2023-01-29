مدرب النصر: كريستيانو رونالدو لن يعتزل في السعودية

تحدث الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق السعودي.

وقال جارسيا في تصريحات لموقع (كالتشيو ميركاتو):" رونالدو لن يعتزل مع النصر، سيعود إلى أوروبا للاعتزال وإنهاء مسيرته هناك".

وأشار الموقع الإيطالي، أن التصريحات التي أدلى بها جارسيا، تؤكد الأنباء التي انتشرت من خلال صحيفة ماركا الإسبانية بأن رونالدو لن يكمل عقده مع النصر حتى نهايته وأنه سيعود إلى أوروبا عبر بوابة فريق نيوكاسل يونايتد حال تأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي، مقابل 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025.