منتخب السنغال يحسم الشوط الأول أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا

حسم منتخب السنغال شوط المباراة الأول أمام كوت ديفوار لصالحه بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب تشارلز كونان باني في العاصمة ياموسوكرو، ضمن دور الـ16 من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

نجح حبيب ديالو في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد لصالح منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من ساديو ماني استقبلها على صدره وأطلق يسارية صاروخية سكنت أعلى شباك مرمى كوت ديفوار.

حاول منتخب كوت ديفوار إدراك التعادل وكان قريبا مع نهاية الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل عن طريق فوفانا لكن براعة إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال، حالت دون تحقيق الأفيال لمبتغاهم لتنتصف المباراة بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.