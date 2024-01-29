نشطاء المناخ الألمان يعلنون توقفهم عن لصق أنفسهم بالطرق

أعلن نشطاء المناخ الألمان من مجموعة الجيل الأخير، توقفهم عن لصق أنفسهم بعد الآن بأسطح الطرق - وهو تكتيك يهدف لعرقلة حركة المرور ولفت الانتباه إلى قضيتهم رغم إثارته لأعصاب سائقي السيارات والمسافرين جوا ورجال الشرطة.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الاثنين: "من الآن فصاعدا سنحتج بشكل مختلف، لكن سيظل من المستحيل تجاهل احتجاجنا".

وتابع بيان المجموعة: "اعتبارا من مارس المقبل، سندعو إلى تجمعات عصيان في جميع أنحاء البلاد. وبدلا من الانقسام إلى مجموعات صغيرة وإغلاق الشوارع، سننظم تجمعات عصيان يشارك فيها الكثيرون".

وأضافوا أنهم يريدون أيضا: "مواجهة المسؤولين عن تدمير المناخ بشكل متزايد بشكل مباشر في المستقبل.. ومواجهة الساسة وغيرهم من صناع القرار علنا وأمام الكاميرات"، بحسب البيان.

كما وعدت مجموعة الجيل الأخير بمواصلة الاحتجاج عند خطوط أنابيب النفط، ومناجم الفحم، والمطارات.

وفي 24 يناير 2022، بدأت المجموعة في إغلاق الطرق الرئيسية ، مما أدى في بعض الأحيان إلى توقف أجزاء من مدن مثل برلين وهامبورج. كما وقعت احتجاجات صاخبة في المتاحف والملاعب والوزارات الحكومية.

كما تمكن متظاهرو الجيل الأخير من الوصول إلى أراضي المطارات في برلين وهامبورج ودوسلدورف، ولصقوا أنفسهم على مدرج المطارات ، مما تسبب في بعض الأحيان في تعليق حركة المرور في المطارات لعدة ساعات.