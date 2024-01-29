القبض على عصابة في إسبانيا بتهمة الاتجار بالجثث

ألقت الشرطة القبض على عصابة في إسبانيا، اليوم الاثنين، بتهمة الاتجار بالجثث.



وأعلنت الشرطة اليوم أن الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا قاموا بتزوير أوراق ووثائق، خاصة في مدينة فالنسيا، من أجل الحصول على الجثث من المستشفيات ودور رعاية المسنين.



وقالت الشرطة إن العصابة باعت الجثث مقابل 1200 يورو (1300 دولار) لكل جثة إلى الجامعات بغرض الدراسة.



وأضافت في بيان إن "المشتبه بهم بحثوا عن أشخاص متوفين ليس لديهم أقارب، مع تفضيل الأجانب أو من يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر".



وجمعت صالة جنازات متورطة في القضية أكثر من خمسة آلاف يورو بشكل إجمالي من الجامعات مقابل ما لا يقل عن 11 عملية حرق لجثث لم يتم تنفيذها أبدا. ويشتبه أن الجثث نقلت إلى مؤسسات أخرى مقابل أموال.



يشار إلى أن كليات الطب في الجامعات تعتمد على جثث حقيقية باعتبارها لا غنى عنها لتدريب الأطباء. ولا يمكن استخدام الدمى وبرامج الذكاء الاصطناعي إلا إلى حد معين.