الوزير يتابع أعمال تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

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تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أعمال تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات بالمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ في المحطتين .. مؤكدا ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

ووجه بالدفع بمعدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المرحلة حيث إنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة جمال عبد الناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

كما تفقد وزير النقل مصنع الكمر (الحلقات الخرسانية) الخاص بالمشروع وذلك في منطقة أبو رواش.

وسبق ذلك قيام وزير النقل بتفقد محطة مترو ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع ماكينة الحفر العملاقة "ايمنحوتب" في المسافة من ماسبيرو للزمالك، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الحفر طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم وتشمل 15 محطة تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز، حيث من المقرر الانتهاء من الجزء الأول نهاية عام 2021، وافتتاح الجزء الثاني عام 2022 والجزء الثالث في 2023.