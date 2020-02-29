تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات البطولة النسائية التى تستهدف تمكين المرأة المصرية، برعاية المجلس القومي للمرأة، من خلال "التعلم التجريبي" حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، وذلك تحت سفح الأهرامات، بالشراكة مع شركتي: "360 Experiential Solutions" و"أكسون موبيل" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

يشهد الافتتاح الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء، من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والمديرون التنفيذيون للشركات المشاركة.

ويتضمن برنامج الافتتاح، تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات لجميع الشخصيات الداعمة لقضية المرأة، وتشمل البطولة عددا من الألعاب والأنشطة التى تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة للشركات والهيئات المشاركة في البطولة، إلى جانب تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل.

ويختتم حفل الافتتاح برسم لوحة فنية تبرز أهمية المساواة بين الرجل والمرأة تشارك فيها الفرق النسائية، بالتعاون مع عدد من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات لدعم فكرة المساواة.

وستقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية لفرقهن النسائية لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، والمزمع عقده في مارس المقبل بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم ، وسيخصص نصف عائد البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمى في منطقة "حى الأسمرات " خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير العام القادم 2021.