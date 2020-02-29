الإفراج عن جماهير الترجي الموقوفين عقب مباراة الزمالك في القاهرة

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم ليل الجمعة، الإفراج عن المشجعين التونسيين الموقوفين في العاصمة المصرية القاهرة عقب أعمال عنف نشبت إثر نهاية مباراة الزمالك والترجي.

وكان السفير التونسي في مصر نجيب منيف، أعلن في وقت سابق عن ايقاف الأمن المصري لـ20 مشجعا من انصار الترجي في استاد القاهرة.

وتناقلت الجماهير التونسية ممن حضرت المباراة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف فيما يبدو بين عناصر من الشرطة بزي مدني وعدد من المشجعين.

وجاء في بيان للاتحاد التونسي لكرة القدم أنه أجرى اتصالات مع الجهات المصرية ومع السفير التونسي في مصر، والتي أفضت إلى استجابة السلطات الأمنية المصرية بالإفراج عن الموقوفين.

وأفاد الاتحاد بأن قنصل تونس بمصر سيصطحب المشجعين إلى المطار لكي يلحقوا برحلات العودة إلى ديارهم.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة (3/1) ويلتقي الفريقان في مباراة العودة بتونس يوم السادس من مارس المقبل.