ألقى قطاع الأمن العام، القبض على شخصين لارتكابهم جرائم سرقات بأسيوط والجيزة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن أسيوط و الجيزة من ضبط شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب في أسيوط - لسرقته خزينة من داخل إحدى الشركات الخاصة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخلها (مبلغ مالى- أوراق وإيصالات أمانة تابعة للشركة)، وعلل ذلك لقيام مدير الشركة بفصله عن العمل وإجباره على التوقيع على (2) إيصال أمانة بمبلغ مالي اقترضه من الشركة، ووضع تلك الإيصالات بالخزينة المستولى عليها، وأرشد عن المسروقات.

وفي الجيزة ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح- لإرتكابه حوادث سرقات المساكن، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه سيئ النية، تاجر أجهزة كهربائية، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.