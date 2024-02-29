جون بولتون: بايدن وترامب لا يصلحان لمنصب رئيس الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن رئيسي الولايات المتحدة الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب لا يصلحان لهذا المنصب.

وخلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، اعتبر بولتون أنه أمر فظيع أن يكون الخيار أمام الشعب الأمريكي إما بايدن أو ترامب.

وأوضح أن هناك استطلاعات رأي تفيد بأن 80% من الأمريكيين لا يفضِّلون سباقًا انتخابيًّا يتنافس فيه بايدن وترامب، لكنّه رجّح حدوث هذا السباق في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن هذا التسابق من شأنه أن يؤدي إلى إحداث توترات في الداخل الأمريكي، مستبعدًا نجاح أيّ منهما في السنوات المقبلة.

وشدّد على أن المجتمع الديمقراطي في الولايات المتحدة عليه إقناع الجمهور بمواقفه، بما يساهم في المحافظة على الأمن القومي الأمريكي.