«المصرية للتكرير» تورد 51 ألف طن منتجات بترولية لـ«الهيئة» خلال التشغيل التجريبى

وردت الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، 51.788 ألف طن من المنتجات البترولية للهيئة العامة للبترول خلال التشغيل التجريبى، وفقا لبيان الشركة أمس.

وبحسب البيان، فإن الشركة قامت بتوريد 36.873 ألف طن من الديزل و5.800 ألف طن من النافتا منخفضة الكبريت و9.115 ألف طن من البنزين عالى الأوكتين 99 المطابقة لأعلى المواصفات العالمية للهيئة المصرية العامة للبترول، منذ بدء التشغيل التجريبى لوحدتى إنتاج الديزل والنافتا والإصلاح بالعامل المساعد.

ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبى لجميع وحدات المشروع بنهاية الربع الثانى من العام الحالى.

وكانت القلعة قد أعلنت نجاح التشغيل التجريبى لوحدة الإصلاح بالعامل المساعد وإنتاج بنزين 98 أوكتين فى مشروعها.

وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، و522 الف طن من البنزين، و80 الف طن من البوتاجاز، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.