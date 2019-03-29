اجتماعات مكثقة بين لاسارتي وجهازه المعاون في معسكر الأهلي بالإسكندرية

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يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ من أجل التأكيد على بعض الأمور الفنية التي تخص مباراة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد جلسات لاسارتي مع جهازه المعاون دراسة كافة الأمور الفنية الخاصة بالقمة 117، بالإضافة إلى مناقشة خطة المباراة وكافة السيناريوهات المتوقعة للقاء.