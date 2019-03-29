الجمعة 29 مارس 2019 1:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

اجتماعات مكثقة بين لاسارتي وجهازه المعاون في معسكر الأهلي بالإسكندرية

الشروق
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:06 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:06 م

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ من أجل التأكيد على بعض الأمور الفنية التي تخص مباراة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد جلسات لاسارتي مع جهازه المعاون دراسة كافة الأمور الفنية الخاصة بالقمة 117، بالإضافة إلى مناقشة خطة المباراة وكافة السيناريوهات المتوقعة للقاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك