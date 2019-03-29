«الزراعة» تنظم قوافل بيطرية مجانية في محافظة الأقصر

قال الدكتور إبراهيم جاد، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن المعهد انتهى من تنفيذ أعمال قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى محافظة الأقصر، برعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف جاد، أن القافلة استمرت فعالياتها بداية من ٢٢ مارس وحتى ٢٩ مارس ٢٠١٩، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.

واشتملت فعاليات الحملة علي قرى المطاعين والروافع وحاجر أرمنت وحاجر الأقالتة ونجع الترع والبياضية ونجع بدران وأرمنت الحيط والمنشأة والكرنك، وقد تم نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير.

كما تم من خلال القوافل سحب عينات من الحيوانات المصابة لتشخيص المسببات المرضية كما تم تدريب الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية علي الفحص والعلاج، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم في هذا المجال، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربيين ومحاضرات علمية للأطباء البيطريين ضمن اعمال القافلة ووجه محافظ الاقصر الشكر الي معالي وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية لما قامت به القافلة.