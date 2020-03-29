رينارد ينصح بالبقاء في المنزل لمكافحة كورونا

وجه هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسالة لمتابعيه، لحثهم على البقاء في المنزل، في ظل أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19».

ونشر رينارد فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مضونه: "ابقوا في المنزل يا رفاق، جميع الأطقم الطبية تعمل لإنقاذ حياتنا، ساعدوهم ليساعدونا".

وكان المدرب السابق للمنتخب المغربي، قد غادر المملكة العربية السعودية، إلى السنغال، لقضاء فترة الحجر الصحي، بعيدًا عن السعودية التي تفشى فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «le360» المغربي.

وتوقفت كرة القدم حول العالم تقريبا في ظل التفشي المستمر لوباء كورونا، إذ تشير آخر الاحصائيات إلى أن هناك 710.290، إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف حالة وفاة.