اتحاد جدة: لم نناقش فكرة ضم كهربا

حسم أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي موقف ناديه بشأن إمكانية التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

قال صادق دياب عبر قناة النهار مساء السبت "كهربا كان نجما مع اتحاد جدة، واتسم بكل المعايير والمقاييس التي نحتاجها من لاعب محترف".

واستدرك "لكن حتى الآن لم تحدث أي مناقشات حول ضمه".

وبسؤاله عن التفاوض لضم كهربا في الموسم المقبل، رد مسؤول اتحاد جدة "الأمر متروك للمدير الفني للفريق، والإدارة بالطبع".

وشدد "سيكون مرحبا بكهربا في أي ناد، ولكن الأمر يتوقف على الاحتياجات الفنية للمدرب والنادي، لذا لا يمكن التأكيد أو النفي، لأنني لست صاحب القرار".